В Москве ожидаются облачная погода и до 17 градусов тепла

Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь и до плюс 17 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от 15 до 17 градусов тепла. В ночь на среду температура воздуха может опуститься до плюс 11 градусов, ожидается небольшой дождь.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах от плюс 13 до плюс 18 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до плюс 8 градусов.

Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности в Москве и области действует до 13:00 среды из-за пожарной опасности четвертого класса.