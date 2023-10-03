В Японии арестовали контрабандистов с 228 капсулами кокаина в желудках

Женщина и мужчина пытались провезти в общей сложности 1,8 кг наркотика

ТОКИО, 3 октября. /ТАСС/. Японская полиция арестовала в токийском международном аэропорту Ханэда двух граждан Португалии, которые пытались провезти в страну в своих желудках в общей сложности 228 капсул с кокаином. Злоумышленники были остановлены сотрудниками таможни, которые подвергли их рентгеновскому осмотру, сообщило национальное общественное телевидение.

Арестованные - 40-летняя женщина и 35-летний мужчина - прибыли из Германии и пытались провезти в Японию в своих желудках в общей сложности 1,8 кг кокаина. Его рыночная цена - 43 млн иен (около $290 тыс.).

Японская полиция вместе с зарубежными коллегами определяет отправителей и возможных получателей кокаина.