Фанат "Шеффилд Уэнсдэй" признал вину в издевке с помощью фото умершего ребенка

Cудья заявил, что Дейла Хоутона могут приговорить к заключению, сообщает вещательная корпорация Би-би-си

ТАСС, 3 октября. Дейл Хоутон, 31-летний фанат футбольного клуба "Шеффилд Уэнсдэй", в понедельник признал себя виновным в нарушении общественного порядка в связи с тем, что во время матча использовал для насмешки над фанатами команды-соперника "Сандерленд" фото умершего в 2017 году от рака ребенка, который также был болельщиком этой команды. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

По ее данным, судья заявил, что Хоутона могут приговорить к заключению.

Хоутону было предъявлено обвинение после того, как в пятницу в социальных сетях появились его фото с портретом Брэдли Лоуэри, которому команда "Сандерленд" помогала, пока мальчик не умер от рака в 2017 году. На фото Хоутон и еще один болельщик "Шеффилд Уэнсдэй" смеялись. Во время допроса виновный заявил, что счел выходку "забавной".