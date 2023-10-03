Собянин сообщил о завершении строительства центра фигурного катания в Ясенево

Как уточнил мэр столицы, также построили зеленый сквер с зонами отдыха и сценой с амфитеатром для проведения мероприятий

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Строительство центра фигурного катания Этери Тутберидзе завершили в Ясенево. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

"Больше 40 лет, со времен массовой застройки, в центре Ясенево находилось большое открытое пространство - почти 7 га земли между Тарусской и Ясногорской улицами. <...> В 2023 году на этой территории мы реализовали сразу два знаковых проекта. Во-первых, завершили строительство Центра фигурного катания Этери Тутберидзе", - говорится в сообщении.

Мэр также отметил, что помимо фигурного центра, было завершено строительство зеленого сквера. Там высажено более 40 крупномерных кленов, 3 300 кустов кизильника, метельчатой гортензии и других растений. Также организованы зоны отдыха, сцена с амфитеатром и навесом вместимостью 1 300 человек для проведения мероприятий.