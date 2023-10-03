В Приамурье впервые за два года прибыл передвижной музей "Поезд Победы"

Как сообщил администратор организационного комитета музея Сергей Лукша, он посетит Тынду и Белогорск

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 октября. /ТАСС/. Передвижной музей "Поезд Победы" впервые за два года прибыл в Амурскую область. В этом году он впервые заехал в столицу Байкало-Амурской магистрали - Тынду. Об этом ТАСС сообщил администратор организационного комитета музея Сергей Лукша.

"В этом году "Поезд Победы" впервые заехал в Тынду. <...> Далее отправимся в Белогорск, куда поезд также не заезжал. Последний раз поезд заезжал в Амурскую область в 2021 году", - сказал Лукша.

По его словам, музей посетили уже несколько сотен человек. Из Белогорска "Поезд Победы" отправится в Биробиджан в Еврейской автономной области.

В 2021 году "Поезд Победы" заехал в три города Амурской области: Благовещенск, Свободный, Циолковский. Тогда передвижной музей посетили более 7 500 амурчан.

"Поезд Победы" - первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся составе поезда. Как отмечается на сайте проекта, на сегодняшний день ни в одном музее мира нет такого количества многофигурных композиций в скульптуре, как там. Интересно также мультимедийное сопровождение выставки: 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 сенсорных столов, которые благодаря световым и звуковым эффектам воссоздают захватывающие воздушные бои и массированные танковые атаки, рисуют картины походной солдатской жизни и тихие воспоминания мирного довоенного времени. Для того чтобы попасть на выставку, требуется пройти регистрацию на сайте проекта, вход в музей бесплатный.