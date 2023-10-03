На Колыме гражданина Турции наградили за спасение беременной

Пострадавшую сбросили с моста

ТАСС, 3 октября. Гражданин Турции Имам Аталаев получил медаль "Доблесть и отвага" за спасение в Магаданской области беременной девушки, которую несовершеннолетние друзья намеренно сбросили с моста. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного комитета СК РФ по региону.

"Имам Аталаев приказом председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина награжден медалью СК России "Доблесть и отвага", - рассказали в ведомстве.

18-летняя пострадавшая жила в Магадане со своей 16-летней подругой и их общим 17-летним знакомым. Зная, что соседка беременна, молодые люди решили избавиться от нее и дальше жить вдвоем. В ночь на 9 июля они придумали предлог, чтоб привести беременную на мост через реку в поселке Ола. Юноша скинул ее с моста. Его соучастница отправила с мобильного телефона жертвы ложное сообщение ее подруге о намерении свести счеты с жизнью.

Однако девушка не погибла. Ее крики услышал находившийся на берегу Имам Аталаев, который спас девушку. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. п. "г", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, из корыстных побуждений).