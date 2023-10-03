Нигерийские профсоюзы отложили забастовку после уступок правительства

Как сообщило агентство Reuters, кабмин согласился временно повысить зарплату госслужащим и приостановить обложение дизельного топлива налогом на добавленную стоимость

ТАСС, 3 октября. Профсоюзные организации Нигерии в понедельник заявили, что отложат на 30 дней бессрочную забастовку, начало которой было назначено на 3 октября. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, профсоюзы приняли это решение после переговоров с администрацией президента Нигерии Бола Тинубу. Она предупредила, что забастовка может нанести ущерб экономике страны.

Правительство согласилось временно повысить заработную плату госслужащим и приостановить обложение дизельного топлива налогом на добавленную стоимость, пишет агентство.

29 мая во время инаугурации новый президент Нигерии Тинубу объявил об отмене для населения субсидий на топливо, включая бензин. На следующий день цены на бензин в Нигерии выросли в три раза.

Профсоюзы заявили, что намерены добиваться пересмотра решения об отмене для населения субсидий на топливо. В июле они начали всеобщую забастовку, однако спустя неделю суд запретил ее. Одновременно правительство предложило профсоюзам провести переговоры, чтобы найти компромисс.