Маск сообщил, что раньше разрабатывал программное обеспечение для видеоигр

По его словам, он проходил стажировку в компании Rocket Science

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Илон Маск сообщил, что много лет назад участвовал в создании видеоигр Rocket Science, когда проходил стажировку в этой компании.

"Будучи летним стажером много лет назад, я разрабатывал программное обеспечение для видеоигр в компании Rocket Science. Это было задолго до того, как была даже задумана компания SpaceX. Я не знал, что меня включили в список разработчиков, пока друг не дал мне сегодня копию [документа]", - написал Маск в соцсети X (ранее Twitter) и приложил две фотографии, на одной из которой напечатан список авторов видеоигры.

Компания SpaceX, которую возглавляет Маск, использует собственные ракеты-носители для вывода на орбиту полезных грузов и разрабатывает новый космический корабль. 27 октября 2022 года Маск также закрыл сделку по покупке компании Twitter на сумму $44 млрд.