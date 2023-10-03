3 октября, 05:48

Маск сообщил, что раньше разрабатывал программное обеспечение для видеоигр

По его словам, он проходил стажировку в компании Rocket Science

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Илон Маск сообщил, что много лет назад участвовал в создании видеоигр Rocket Science, когда проходил стажировку в этой компании.

"Будучи летним стажером много лет назад, я разрабатывал программное обеспечение для видеоигр в компании Rocket Science. Это было задолго до того, как была даже задумана компания SpaceX. Я не знал, что меня включили в список разработчиков, пока друг не дал мне сегодня копию [документа]", - написал Маск в соцсети X (ранее Twitter) и приложил две фотографии, на одной из которой напечатан список авторов видеоигры.

Компания SpaceX, которую возглавляет Маск, использует собственные ракеты-носители для вывода на орбиту полезных грузов и разрабатывает новый космический корабль. 27 октября 2022 года Маск также закрыл сделку по покупке компании Twitter на сумму $44 млрд. 

Теги:
СШАМаск, Илон
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация