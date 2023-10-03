3 октября, 06:02

В Москве выявили более 2 тыс. случаев парковки на газонах у парков с начала года

За подобную парковку предусмотрен штраф 5 тыс. рублей

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Инспекторы МАДИ (Московской административной дорожной инспекции) зафиксировали более 2 тыс. случаев парковки на газонах у парков в Москве с начала 2023 года, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Инспекторы МАДИ с начала года зафиксировали более 2 тыс. случаев парковки на газонах у столичных парков. Из них 550 приходится на природно-исторический парк "Сокольники", и это несмотря на то, что рядом есть городской паркинг", - говорится в публикации.

Уточняется, что даже заезд одним колесом на газон считается нарушением. "Таким образом автомобили вредят растениям, травмируют их корни, соответственно, портят экологию города", - отметили в департаменте. За подобную парковку в Москве предусмотрен штраф 5 тыс. рублей.

Департамент транспорта рекомендует водителям быть внимательнее при парковке, а в случае нарушений сообщать по телефону МАДИ: +7(495)540-76-56. 

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