Участники СВО и их семьи отправились на теплоходе в путешествие по Волге

Они проедут по маршруту Самара - Казань - Самара

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Участники специальной военной операции (СВО) и члены их семей в рамках проекта "Своих не бросаем" отправились в путешествие по Волге на теплоходе "Федор Достоевский". Как сообщили в Минобороны России, они проедут по маршруту Самара - Казань - Самара.

"Со 2 по 4 октября более 260 участников проекта "Своих не бросаем" отправились из Самары в круиз по Волге на четырехпалубном теплоходе "Федор Достоевский" по маршруту Самара - Казань - Самара", - сказали в ведомстве.

Военнослужащие и члены их семей из Приволжского федерального округа увидят набережные Самары, национальный парк "Самарская Лука" и Жигулевские горы. Также в Минобороны добавили, что на протяжении рейса для гостей будет звучать музыка в исполнении приглашенных артистов. В Казани участники проекта посмотрят на историческую часть города, посетят Старо-Татарскую слободу, музей-заповедник "Казанский Кремль", увидят мечеть Кул Шариф и башню Сююмбике, крен которой составляет почти 2 м.

"За год организации экскурсионных поездок мы видим практическую пользу их проведения. Нашим участникам важно ощущать поддержку, заботу и внимание. Организаторы стараются выбрать самые лучшие маршруты и туристические программы. И это стремление от самого сердца", - отметил заместитель начальника управления Главного военно-политического управления ВС РФ полковник Эдуард Масловский.

В конце августа более 250 участников СВО и членов их семей в рамках проекта "Своих не бросаем" посетили Москву и парк "Патриот". Также с 24 по 26 сентября был проведен теплоходный круиз по маршруту Казань - Свияжск - Болгар - Тетюши - Казань для участников СВО. Они посетили музей-заповедник "Остров-град Свияжск", Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник, являющейся самым северным в мире памятником средневекового мусульманского зодчества.

Цель программы "Своих не бросаем" - оказать социальную поддержку военнослужащим, получившим ранения и прошедшим реабилитацию в ходе выполнения задач специальной военной операции, а также членам их семей.