Пассажирка рейса Дубай - Милан родила во время полета

Специализированное управление полетами выясняет, как женщину на большом сроке беременности пустили в самолет. Согласно европейским нормам, летать на сроке больше 27-28 недель можно только при наличии специальной медсправки

РИМ, 3 октября. /ТАСС/. Пассажирка рейса компании Emirates, направлявшегося из Дубая в аэропорт Мальпенса в Милане, родила ребенка во время перелета. Как сообщает Radio-1, когда у 24-летней женщины начались схватки, капитан обратился ко всем с вопросом, есть ли медики на борту.

Среди пассажиров оказался хирург, который оказал акушерскую помощь. Ребенок массой 3 кг родился на высоте 10 тыс. м в воздушном пространстве над Ираном. По приземлении в итальянском порту женщину с новорожденным доставила в местную больницу специально оборудованная машина скорой помощи, они чувствуют себя хорошо.

Специализированное управление полетами выясняет, как женщину на большом сроке беременности пустили в самолет. Согласно европейским нормам, летать на сроке больше 27-28 недель беременности можно только при наличии специальной медицинской справки.