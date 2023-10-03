В Госдуме предложили ввести в школах группы взаимопомощи на базе РДДМ

В таких группах дети смогут помогать друг другу осваивать школьную программу и закреплять полученные на уроках знания, отметила первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") предложила организовать в школах группы учебной взаимопомощи на базе Российского движения детей и молодежи (РДДМ) "Движение первых". С соответствующей инициативой депутат обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову, документ есть в распоряжении ТАСС.

"Представляется перспективной организация в российских школах на базе "Движения первых" групп учебной взаимопомощи, в которых ребята могли бы помогать друг другу осваивать школьную программу и закреплять полученные на уроках знания. В рамках проекта ученики старших классов смогут брать шефство над младшими школьниками и получать первый опыт наставнической и педагогической деятельности", - написала парламентарий.

Лантратова отметила, что одна из целей РДДМ - вовлечение в свою деятельность порядка 18 млн представителей российской молодежи, в первую очередь учащихся средних общеобразовательных учреждений. "Данное массовое движение школьников способно оказать содействие в решении задач, стоящих перед Министерством просвещения РФ", - считает депутат.

Парламентарий также отметила, что важно заинтересовать и привлечь к наставнической деятельности участников, призеров и победителей Всероссийской олимпиады школьников. "Благодаря этому ребята в группах учебной взаимопомощи смогут не только закрепить материалы школьной программы или подготовиться к экзаменам, но и получить углубленные знания и навыки, необходимые для успешного участия во Всероссийской олимпиаде школьников. Те активисты "Движения первых", которые наиболее добросовестно проявят себя в деятельности групп учебной взаимопомощи, по итогам учебного года могут быть отмечены памятными подарками или наградными туристическими поездками по России", - указала Лантратова.

Она добавила, что контроль деятельности и помощь в работе групп могут быть возложены на штатных педагогов-организаторов, а в исключительных случаях на советников по воспитанию, при этом дополнительная нагрузка должна справедливо оплачиваться.

"Реализация данного проекта приведет к повышению уровня знаний среди российских школьников. В результате удастся добиться снижения финансовой нагрузки на российские семьи, вынужденные оплачивать услуги репетиторов. Кроме того, будет достигнут положительный воспитательный эффект - ребята научатся оказывать помощь ближним", - указала Лантратова.