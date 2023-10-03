В больницы Подмосковья доставили более 130 аппаратов УЗИ в этом году

Новые аппараты получили Люберецкая, Балашихинская, Видновская, Сергиево-Посадская, Коломенская, Пушкинская и другие больницы

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Медорганизации Московской области с начала текущего года получили более 130 аппаратов для проведения ультразвуковой диагностики (УЗИ). Всего в этом году в больницы будет направлено более 170 УЗИ-аппаратов на общую сумму свыше 1 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"Медорганизации Московской области продолжают получать новое медицинское оборудование, в том числе диагностическое. Так, больницы Подмосковья с начала года получили 134 аппарата для ультразвуковой диагностики на общую сумму 778 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новые аппараты УЗИ получили Люберецкая, Балашихинская, Видновская, Сергиево-Посадская, Коломенская, Пушкинская и другие больницы.

"Для качественной диагностики необходима современная медицинская техника. Ультразвуковые исследования применяется в различных случаях: будь то ведение беременности, диагностика заболеваний или контроль лечения. В прошлом году мы поставили в наши больницы и поликлиники порядка 160 аппаратов УЗИ. План на этот год - более 170 единиц ультразвуковых аппаратов, на эти цели направлено свыше 1 млрд рублей", - привели в тексте слова первого зампредседателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.