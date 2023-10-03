Московские студенты смогут бесплатно посетить 80 объектов культурного наследия

Запланировано около 300 экскурсий

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Цикл бесплатных экскурсий для студентов Москвы, которые увлекаются историей и культурой, пройдет в рамках молодежного форума "Наследие" с 4 октября по 21 ноября. Участники смогут посетить порядка 80 объектов культурного наследия, сообщается на портале мэра Москвы.

"Уже второй год подряд параллельно с конкурсной частью мы организуем обширную программу бесплатных экскурсий для студентов. В ходе мероприятий участники смогут посетить порядка 80 объектов культурного наследия. Всего запланировано около 300 экскурсий, несколько в каждый из памятников. Свои двери откроют дом Демидова в Гороховском переулке, дом Дурасова на Покровском бульваре, усадьбы Рахмановых на улице Воронцово Поле и Замятина - Третьякова на Гоголевском бульваре", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова.

Также студенты колледжей и вузов заглянут в производственный корпус хлебозавода им. Зотова, дворец Петра Первого на Яузе, Центральный дом архитектора, исторические павильоны ВДНХ, запланировано посещение зданий Государственного банка и Ссудной казны, дома-коммуны на улице Орджоникидзе и Дома Наркомфина.

Отмечается, что в прошлом году экскурсии форума "Наследие" посетили 5 тыс. человек. Теперь для проекта подготовили новые пешеходные маршруты. Участники прогулки "Вокруг Бронной" посетят усадьбу Яковлева, где сейчас находится Литературный институт им. Горького, познакомятся с историей флигеля усадьбы Голицыных, в котором работает Театр на Бронной, рассмотрят фасад усадьбы Долгоруковых - Бобринских. Экскурсия завершится около храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Все эти объекты стали лауреатами конкурса "Московская реставрация" в 2022 году. Кроме этого, участники экскурсии "Золотое отражение Кремля сквозь века" пройдут по острову Балчуг, узнают об индустриальном развитии замоскворецких набережных, увидят здания Софийского механического завода акционерного общества Густава Листа и дом директора товарищества "Эйнем", а также познакомятся с историей Мариинского училища.

Для участия в программе необходимо отправить групповую заявку на бланке вуза, факультета, студенческой или молодежной организации на почту: info@dni-naslediya.ru с указанием контактов ответственного лица.