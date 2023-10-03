Московские школьники примут участие в командной олимпиаде по программированию

Для участия необходимо собрать команду из трех человек и зарегистрироваться на сайте олимпиады до 5 октября

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Ученики 5-11-х классов московских школ смогут принять участие в командной олимпиаде по программированию, отборочный этап пройдет 8 октября, сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

"Столичных учеников 5-11-х классов приглашают на Московскую командную олимпиаду по программированию. Для участия необходимо собрать команду из трех человек и зарегистрироваться на сайте [олимпиады] до 5 октября. Олимпиада представляет собой соревнование между командами различных школ города", - говорится в сообщении.

Уточняется, что отборочный этап соревнований пройдет на площадках школ, вузов, кружков и учреждений дополнительного образования, все команды будут решать единый набор задач. Жюри учтет количество решенных заданий и время, за которое они были выполнены. По итогам отборов лучшие команды пригласят в финал, который проведут 22 октября на базе Высшей школы экономики. Победители представят Москву на Всероссийской командной олимпиаде школьников по программированию, которая состоится в декабре.

В сообщении отмечается, что те коллективы, в чьих составах есть хотя бы один призер Московской или Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию прошлого года, сразу приглашаются в финал, но при желании они могут выступить и в отборе этого года.