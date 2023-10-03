В Хабаровском крае объявили штормовое предупреждение из-за циклона

По данным спасателей, ухудшение погодных условий может привести к отключениям источников энергоснабжения

ХАБАРОВСК, 3 октября. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявили в Хабаровском крае из-за дождей и сильного ветра, которые принесет циклон. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Объявлено штормовое предупреждение", - сказали в пресс-службе. По информации Дальневосточного гидрометцентра, 5 октября на востоке Хабаровского края, в частности, в Ванинском и Советско-Гаванском районах ожидаются сильные, местами очень сильные дожди с ветром, порывы которого будут достигать 15-20 м/с. Как сообщали ранее ТАСС в гидрометцентре, дожди ожидаются с 4 октября и в ряде других районов, а после прохождения циклона в крае похолодает. Температурный фон понизится до 1-6 градусов ночью и до 8-15 градусов днем.

Ухудшение погодных условий, по данным спасателей, может привести к отключениям источников энергоснабжения в результате перехлеста и обрыва проводов. Возможны повреждения слабо закрепленных и ветхих конструкций, кровель зданий, падение деревьев и повреждение транспортных средств. Также повышается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, нарушений в работе всех видов транспорта. Не исключены кратковременные подтопления придворовых территорий из-за неисправности и засорения ливневых стоков и водоотводов, подтопление низких мест в населенных пунктах, дорог, подмыв мостов.

Главам муниципальных образований направили рекомендации о принятии мер на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий. Силы и средства МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС находятся в состоянии готовности к реагированию на происшествия.