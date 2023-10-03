Сторонники запрещенной партии "Шор" пикетируют Конституционный суд Молдавии

Там рассматривают жалобу на решение парламента о запрете бывшим членам партии принимать участие в выборах даже в составе других политических объединений

КИШИНЕВ, 3 октября. /ТАСС/. Сотни сторонников запрещенной партии "Шор" пикетируют Конституционный суд (КС) Молдавии, где идет рассмотрение жалобы на решение парламента о запрете бывшим членам партии принимать участие в выборах даже в составе других политических объединений.

Как передает корреспондент ТАСС, люди заблокировали проезжую часть перед входом в здание и скандируют "Долой диктатуру", "Долой [президента Молдавии] Майю Санду", "Требуем справедливости", "Мы - народ".

"Требуем справедливого решения суда. Надеемся, что судьи встанут на сторону народа и отменят это незаконное решение парламента. Это позволит нашим коллегам начать избирательную кампанию 6 октября", - сказал собравшимся мэр города Оргеев Павел Вережану. Выступающие считают, что за запретом стоит правящая Партия действия и солидарности. "Так режим расправляется с оппозицией", - отметил Вережану.

Ранее лидер партии Илан Шор заявил, что представит решения, которые позволят членам объединения продолжать политическую и социальную деятельность. Оппозиция также обратилась в Европейский суд по правам человека.

В июне КС поддержал запрос правительства о запрете деятельности партии "Шор", которая выступала организатором массовых акций протеста. Министерству юстиции предписали создать комиссию для ликвидации партии и исключения ее из регистра. Как пояснил председатель КС Николай Рошка, депутаты "Шор" сохранят мандаты в парламенте, но фракция подлежит расформированию. Позже парламент республики внес поправки в Избирательный кодекс Молдавии, которые запрещают участие в выборах лидерам и активистам партии "Шор".

Ранее 19 сентября судьи КС не смогли вынести решение о запрете "Шору" участвовать в выборах из-за сложившегося паритета мнений. Однако позже суд приостановил действие решения парламента об ограничении деятельности партии.