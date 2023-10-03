Посол Венесуэлы отметил важность студенческого обмена с Россией

Как заявил Хесус Рафаэль Саласар Веласкес, все больше студентов из Венесуэлы хотят получать образование в РФ

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Посол Венесуэлы в Москве Хесус Рафаэль Саласар Веласкес подчеркнул важность студенческого обмена между странами и отметил, что все больше студентов из Венесуэлы хотят получать образование в России.

"Конечно же, у нас очень важен студенческий обмен. Спасибо [бывшему президенту Венесуэлы] Уго Чавесу, президенту [России Владимиру] Путину, потому что наши лидеры, и президент Николас Мадуро, продолжают эту линию. У нас очень много студентов, которые учатся в России, это очень важно", - сказал он на первом Российско-венесуэльском молодежном форуме.

"Несмотря на далекое расстояние, на логистику, у нас были и поддерживаются очень хорошие связи. Из-за ковида, конечно же, мы не могли отправлять больше студентов. Но сейчас все больше и больше студентов хотят и будут приезжать в Россию для того, чтобы получить образование", - добавил дипломат.

Посол подчеркнул, что венесуэльское диппредставительство в Москве поддерживает все эти инициативы.