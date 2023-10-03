Большинство опрошенных россиян довольны своими жилищными условиями

По данным ВЦИОМ, 79% респондентов проживают на собственной жилплощади

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Большинство (80%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) довольны своими жилищными условиями. Результаты исследования опубликованы на сайте центра.

"Согласно результатам опроса, 8 из 10 россиян в той или иной степени довольны своими жилищными условиями (80%). С начала измерений этот показатель планомерно растет (2005 год - 48%, 2007 год - 55%, 2018 год - 72%, 2023 год - 80%), преимущественно за счет увеличения доли дающих однозначно утвердительный ответ ("вполне удовлетворен") - за последние 18 лет он стал звучать в 3,8 раз чаще (13% против 50%)", - говорится в сообщении.

Еще 18% выразили неудовлетворенность своими жилищными условиями. Ее причинами являются слишком высокие расходы на оплату жилья и ЖКУ (33%), отсутствие собственного жилья (26%), нехватка квадратных метров (24%).

Почти четверть (23%) респондентов говорят о намерении приобрести собственное жилье, 75% - не собираются улучшать жилищные условия в ближайшее время (причем 38% из них - в связи с отсутствием такой возможности).

Вместе с тем 79% опрошенных проживают на собственной жилплощади, еще 9% снимают квартиру, дом или комнату у частного лица.

Опрос проводился 24 сентября, в нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.