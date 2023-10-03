Москвичи смогут выбрать любимые места для наблюдения за животными

Среди них "Городская ферма" на ВДНХ и другие территории

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Пятое голосование серии "Осень в Москве" открылось в проекте "Активный гражданин". Жители Москвы смогут проголосовать за московские зоопарки, фермы, питомники и природные территории, сообщается на портале мэра Москвы.

"Москвичи определят лучшие места, где можно наблюдать за зверями и птицами и знакомиться с ними, для этого отобрали самые популярные зоопарки, питомники и фермы. Среди них "Городская ферма" на ВДНХ, где обитают козочки, альпаки, северный олень по имени Сказка и многие другие. Отвечая на второй вопрос, участники выберут зеленые территории, где есть возможность наблюдать за животными в естественной среде обитания", - говорится в сообщении.

Например, в Перовском парке построены бельчатники, где поддерживают самые комфортные условия для жизни белок. Посетители могут понаблюдать за досугом пушистых жителей, а также покормить местных птиц, сделать для них кормушку можно также в лесопарке "Кусково". Здесь проводят мастер-классы по созданию кормушек из натуральных материалов, которые потом можно повесить неподалеку.

Кроме этого, в "Активном гражданине" проходит серия голосований "Осень в Москве", жители голосуют за лучшие локации для познавательных прогулок, выбирают самые интересные места для романтических свиданий.