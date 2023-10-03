В России заболеваемость ковидом выросла на 13,8% за неделю

Количество госпитализаций увеличилось на 9,8%

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю возросла на 13,8%, а число госпитализаций увеличилось на 9,8%. Об этом сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 49 субъектах РФ, заболеваемость выросла в 65 регионах.

По данным штаба, за неделю выздоровели 13 513 человек, что на 30,9% больше в сравнении с предыдущей неделей, 30 человек умерли за этот период.

Всего с начала пандемии в России выявили 23 045 833 случая заражения и 22 482 148 случаев выздоровления, 400 077 человек умерли.