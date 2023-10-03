В Москве построят 78 школ, детсадов и поликлиник по договорам участия

Объем инвестиций в реализацию этих проектов составит почти 119,8 млрд рублей

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Власти Москвы согласовали договоры участия, по которым инвесторы возведут 78 школ, детских садов и поликлиник, вложив в них почти 120 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Столичные инвесторы участвуют в создании и развитии социальной структуры города. Вместе с жилыми домами они строят и социально значимые объекты по договорам участия: детские сады, школы, поликлиники. За восемь месяцев 2023 года город согласовал возведение 78 таких объектов: 37 детских садов для 8,5 тыс. воспитанников, 36 школ и образовательных комплексов для 32,8 тыс. учеников, а также пяти поликлиник почти на 2 тыс. посещений в сутки. Объем инвестиций в реализацию этих проектов составит почти 119,8 млрд рублей", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что в феврале 2021 года в Москве утвердили новый механизм обеспечения жителей объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Девелоперы заключают договоры участия в развитии и благоустройстве столицы и возводят по ним социально значимые объекты в рамках строительства жилья. Теперь при планировании новых кварталов учитывается, что инвестор обязан не только построить новое жилье, но и обеспечить жителей объектами социальной инфраструктуры.

"В ТиНАО за восемь месяцев согласовано возведение 25 объектов: 22 школ и детских садов более чем на 14 тыс. мест, а также трех поликлиник на 1,3 тыс. посещений в сутки. В семи округах столицы по договорам участия появится 53 объекта образования для 27 тыс. учеников и воспитанников, а также две поликлиники, которые смогут ежедневно посещать 520 человек", - добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он уточнил, что на юге столицы возведут 10 социально значимых объектов, на юго-востоке и востоке - по девять, на западе - восемь, на севере - семь, на северо-западе - шесть и на северо-востоке четыре.