3 октября, 08:30

В вестибюлях станций метро Москвы установят около 6 тыс. вторых дверей

Также провели проверки тепловых сетей, систем обогрева лестниц и обслуживания воздушно-тепловых завес

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Подготовка к зиме проходит в Московском метрополитене, в рамках нее установят около 6 тыс. вторых дверей в вестибюлях станций. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Московский метрополитен готовится к зиме. Уже началась установка вторых дверей в вестибюлях станций. До конца октября на входы в метро вернут около 6 тыс. дверей. Они препятствуют проникновению холодного воздуха и помогают поддерживать комфортную температуру на станциях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также проведены проверки тепловых сетей, систем обогрева лестниц и обслуживания воздушно-тепловых завес. Кроме того, до конца месяца все кондиционеры в вагонах переключат на зимний режим.

"Московский метрополитен ежегодно проводит две большие подготовки инфраструктуры к смене сезонов - летнего и зимнего. В преддверии холодов мы проверяем исправность всех систем, которые будут задействованы в работе транспорта зимой, чтобы поездки пассажиров оставались комфортными", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. 

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