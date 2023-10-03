В ЛНР свыше 27 тыс. абонентов останутся без воды на три дня из-за ремонта

Ожидается, что подачу возобновят к вечеру 7 октября, сообщил специалист по связям с общественностью и прессой госпредприятия региона "Лугансквода" Дмитрий Бидлюченко

ЛУГАНСК, 3 октября. /ТАСС/. Более 27 тыс. абонентов в трех городах Луганской Народной Республики (ЛНР) на три дня останутся без воды из-за ремонта на водоводе. Об этом сообщил ТАСС специалист по связям с общественностью и прессой госпредприятия ЛНР "Лугансквода" Дмитрий Бидлюченко.

"С 08:00 мск 4 октября мы вынужденно прекратим подачу воды по магистральному водоводу диаметром 900 мм "Крымское-Стаханов" для проведения работ по замене аварийного участка водовода. На время проведения работ будет прекращена подача воды на города Кировск, Ирмино, часть Стаханова, без воды останутся более 27 тыс. абонентов", - сказал он.

Бидлюченко отметил, что вхождение в прежний режим подачи воды ожидается ориентировочно к вечеру 7 октября.