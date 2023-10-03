Расписание поездов Белорусского и Савеловского направлений МЖД изменится с 7 октября

Отмечается, что технологические "окна" назначены с 11:00 до 15:00

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Несколько пригородных поездов Белорусского и Савеловского направлений Московской железной дороги (МЖД) будут ходить по измененному расписанию с 7 октября. Об этом сообщается на сайте МЖД.

"Расписание некоторых пригородных поездов Белорусского и Савеловского направлений МЖД изменится с 7 октября по выходным дням на период проведения работ по демонтажу фундаментов старого путепровода в границах станции Фили. Ранее был разобран сам путепровод для развития городской дорожной сети", - говорится в сообщении.

Отмечается, что технологические "окна" назначены с 11:00 до 15:00, во время них на станции будет приостанавливаться движение по 1 и 4 главным путям. Движение поездов организуют по оставшимся путям.

В связи с этим внесены корректировки в расписание пригородных поездов, в том числе МЦД-1: у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, ряд поездов проследует по укороченному маршруту, несколько электричек выведут из расписания.

"Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", - сказано в сообщении.