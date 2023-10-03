В этом учебном году по нацпроекту "Образование" в России открыли 155 новых школ

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что также завершился капитальный ремонт более чем в 1 тыс. школ

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Капитальный ремонт в этом учебном году по нацпроекту "Образование" завершили в более чем 1 тыс. школ, также открыли 155 новых школ. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"В рамках реализации национального проекта "Образование" в новом учебном году открылись 155 новых школ, завершился капитальный ремонт более чем в 1 тыс. школ, проводились программы повышения квалификации учителей, совершенствовалась подготовка педагогов", - сказала она в видеоприветствии участников Всероссийского форума классных руководителей и наставников.

Вице-премьер отметила, что в России в последние годы, в первую очередь решениями президента страны, последовательно принимаются меры по укреплению авторитета и статуса учителей, педагогов, наставников, а также меры по их материальной поддержке. "Начиная с Года педагога и наставника, установлено ежегодное присуждение премий победителю и призерам Всероссийского конкурса "Учитель года России" и победителям профессиональных конкурсов "Воспитатель года России", "Директор года России", "Педагог-психолог России", "Учитель-дефектолог России", "Мастер года", "Первый учитель" и "Сердце отдаю детям". Победитель Всероссийского конкурса "Учитель года России" будет получать 1 млн рублей, а призеры этого конкурса - по 500 тыс. рублей каждый. Победители других названных конкурсов - по 200 тыс. рублей", - пояснила Голикова.

Она также добавила, что ежегодно в России за счет федерального бюджета премируются лучшие учителя за достижения в педагогической деятельности. По ее словам, в Год педагога и наставника 1 250 учителей уже получили денежное поощрение в размере 200 тыс. рублей каждое.