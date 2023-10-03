Шойгу в преддверии Дня учителя поблагодарил преподавателей военных вузов за их труд

По словам министра обороны, преподавательский состав военных вузов помогает молодому поколению приобрести знания, прививает нравственные ценности и воспитывает активных граждан страны

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поблагодарил преподавателей учебных заведений Минобороны за добросовестный труд.

"Хочу поблагодарить преподавателей учебных заведений министерства обороны за добросовестный труд. Желаю всем крепкого здоровья и профессиональных успехов", - сказал Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

По его словам, преподавательский состав военных вузов помогает молодому поколению приобрести знания, прививает нравственные ценности и воспитывает активных граждан страны.

День учителя в России отмечается 5 октября. Большая учительская неделя - ключевое событие Года педагога и наставника.

Президент РФ Владимир Путин объявил 2023 год Годом педагога и наставника. За этот год планируется провести десятки мероприятий для популяризации и повышения престижа педагогических профессий, развития института наставничества, а также привлечения молодежи в профильные вузы.