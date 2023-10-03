В Москве привели в порядок территорию возле станции МЦД-4 "Внуково"

Для пассажиров общественного транспорта установили два современных остановочных павильона, организовали парковочные карманы

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Специалисты привели в порядок территорию возле станции МЦД-4 "Внуково" на западе Москвы, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству территории возле станции МЦД-4 "Внуково" на западе столицы", - говорится в сообщении.

Как отметил заммэра Москвы Петр Бирюков, слова которого приводятся в сообщении, в границы благоустройства вошел участок Внуковского шоссе от Железнодорожной улицы до пересечения с улицей Писательские Дачи, там сделали удобные маршруты от жилой застройки, комфортные пересадки с одного вида транспорта на другой. Воздушные провода убрали в кабельную канализацию, дополнительно проложили почти 240 м водосточной сети, сделали новые тротуары и расширили существующие, общая площадь пешеходной зоны составила около 3,3 тыс. кв. м. Также была проведена замена асфальта на проезжей части, организовано три наземных пешеходных перехода, возле станции разбили газон общей площадью почти 11,2 тыс. кв. м, а поздней осенью дополнительно высадят деревья и кустарники.

"Территорию теперь освещают почти 40 фонарей и уличных торшеров, все переходы оснастили опорами контрастного освещения. Для пассажиров общественного транспорта установили два современных остановочных павильона, организовали парковочные карманы", - добавил Бирюков. Отмечается, что осенью приведут в порядок старое футбольное поле, расположенное возле здания администрации поселения Внуковское, вокруг него сделают беговую дорожку и установят ограждение.