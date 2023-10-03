В Приэльбрусье отремонтируют очистные сооружения по госпрограмме развития СКФО

Между поляной Азау и селением Эльбрус в Эльбрусском районе ведут строительство нового магистрального коллектора протяженностью более 17 км

НАЛЬЧИК, 3 октября. /ТАСС/. Очистные сооружения, используемые жителями населенных пунктов, расположенных у подножия Эльбруса, и многочисленными туристами, ремонтируют в рамках госпрограммы "Развитие СКФО", сообщили в правительстве Кабардино-Балкарской Республики (КБР).

"В Приэльбрусье (Эльбрусский район КБР) обновляют систему водоотведения: между поляной Азау и селением Эльбрус в Эльбрусском районе ведут строительство нового магистрального коллектора протяженностью более 17 км. Кроме того, здесь реконструируют существующие очистные сооружения. Работы проводят в рамках реализации госпрограммы "Развитие СКФО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства.

Отмечается, что в 2023 году в городском поселении Тырныауз (административный центр Эльбрусского района КБР) также начнется масштабное строительство очистных сооружений. "В Тырныаузе проживает свыше 22 тыс. человек, последний раз реконструкцию канализационных систем проводили в 1970-х годах прошлого века", - уточнили в местной администрации.

В Приэльбрусье располагается "Курорт" Эльбрус, который с начала 2023г. посетили свыше 582 тыс. человек - больше, чем за весь прошлый год.