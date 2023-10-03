Получившие степень бакалавра или магистра заключенные в Индии смогут освободиться досрочно

По данным газеты The Times of India, программа университетского образования для бывших преступников действует в 10 из 60 тюрем штата Махараштра

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 октября. /ТАСС/. Заключенные индийских тюрем могут получить досрочное освобождение после присвоения степени бакалавра или магистра. Об этом сообщает газета The Times of India.

По ее информации, программа университетского образования для бывших преступников действует в 10 из 60 тюрем штата Махараштра. Причем в 9 из них за период с 2019-го по июль текущего года 145 заключенных стали бакалаврами и магистрами в основном в области социологии и политологии, получив таким образом возможность досрочно выйти на свободу.

"Некоторые заключенные попадают за решетку в молодом возрасте и с готовностью пользуются возможностью учиться. В местах лишения свободы можно получить образование, которое облегчит трудоустройство после освобождения, а также реабилитацию и интеграцию в общество", - рассказали изданию в департаменте тюрем Махараштры.

Право на получение высшего образования есть даже у приговоренных к пожизненному заключению. Они не получают возможность освободиться, но учеба помогает им справиться с тяжелыми реалиями тюремной жизни, добавили собеседники газеты.

Тюрьма города Нагпур лидирует в Махараштре по числу заключенных, получивших высшее образование за решеткой: в ней был выдан 61 диплом. С 2014 года в исправительных учреждениях штата 2,2 тыс. приговоренных к различным срокам наказания успешно окончили шестимесячные образовательные курсы. Преподавание по специальной программе высшей школы для заключенных ведут педагоги из Университета имени Индиры Ганди и Открытого университета Яшвантрао Чавана.

Выпускные экзамены заключенные сдают прямо в тюрьме. Отличные оценки за эти испытания на три месяца сокращают их срок лишения свободы, а получение степени бакалавра и магистра приближает выход на свободу еще на 90 дней.