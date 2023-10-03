В Петербурге прогнозируют до половины месячной нормы осадков в предстоящие сутки

Атлантический циклон принесет в город первый осенний шторм

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Около половины нормы осадков октября может выпасть в Санкт-Петербурге в течение предстоящих суток. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

"В течение ближайшей ночи и в начале завтрашнего дня дожди в Санкт-Петербурге временами будут становиться сильными, а добавит <...> дискомфорта штормовой ветер. По нашим расчетам, за предстоящие сутки в Санкт-Петербурге может выпасть до 25-35 мм дождя, что составляет около половины от октябрьской нормы осадков", - отметил синоптик.

4 октября атлантический циклон принесет в Петербург первый осенний шторм. Его влияние на погоду уже заметно: в регионе преимущественно облачно и ветрено, время от времени идут дожди. В среду скорость ветра в порывах будет достигать 15-20 м/с, на побережье Финского залива - до 20-25 м/с. "Ветер такой силы и направления благоприятен для формирования нагонного наводнения, так что высока вероятность включения в работу Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга", - добавил Леус.

Как отметил главный синоптик города Александр Колесов, максимальный подъем уровня воды за 161 см ожидается около 15-16 часов.

При этом температурный фон останется достаточно высоким: ближайшей ночью в Петербурге будет 10-12 градусов тепла, по Ленинградской области - от 8 до 13 градусов. Днем в городе на Неве потеплеет до 14-16 градусов, в области ожидается от 12 до 17 градусов. Во второй половине дня дожди приобретут локальный и кратковременный характер. Ветер стихнет лишь в ночь на четверг.