Гладков сообщил, что 118 врачей получили доплаты за досрочный выход из декрета

Соответствующую региональную программу приняли в 2021 году

БЕЛГОРОД, 3 октября. /ТАСС/. Власти Белгородской области реализуют программу ежемесячных доплат врачам, досрочно вернувшимся из декретного отпуска. С 2021 года выплаты получили 118 человек, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков на своей странице во "ВКонтакте".

"Региональная программа направлена на то, чтобы решить проблему временного отсутствия врача на рабочем месте. Я сейчас говорю о тех молодых врачах, которые уходят в декретный отпуск. Мы приняли решение доплачивать за то, что женщина выходит досрочно из декретного отпуска. 35 тыс. рублей начисляем, из них 30 тыс. на руки. Уже за этот период 118 человек воспользовались этим предложением", - сообщил глава региона.

Соответствующую региональную программу приняли в 2021 году. По данным властей региона, на тот момент в Белгородской области было около 200 декретных вакансий, которые трудно было заместить из-за временного характера трудоустройства. Это приводило к тому, что врачам приходилось перерабатывать, замещая отсутствующих коллег.

"Даже отсутствие одного доктора в течение одних суток - это уже большая проблема для людей любого населенного пункта. Поэтому благодарен нашим молодым врачам-женщинам, которые отозвались на просьбу, помогают тем, у кого есть проблемы со здоровьем, в получении своевременной медицинской помощи", - написал Гладков.

Он добавил, что власти Белгородской области планируют и в дальнейшем продолжать реализацию данной программы.