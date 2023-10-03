Цены на проживание в отелях Парижа выросли более чем в 3,5 раза перед Олимпиадой 2024 года

По данным Bloomberg, аренда комнаты в трехзвездочном отеле может обойтись в $685 за ночь

ПАРИЖ, 3 октября. /ТАСС/. Стоимость аренды комнат в отелях Парижа выросла более чем в 3,5 раза в преддверии летних Олимпийских игр, которые пройдут во французской столице в 2024 году. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Аренда комнаты в трехзвездочном отеле, как передает агентство, уже сейчас может обойтись в $685 за ночь, при том что ее средняя цена в разгар туристического сезона (в июле), по данным Google, составляет около $178. Номер в четырехзвездочном отеле на период Олимпиады стоит уже $953, обычно же он обходится в $266.

Средняя стоимость более доступных вариантов проживания во время Олимпиады в Париже составит примерно $500-600 - ранее за эту же сумму можно было пользоваться услугами повышенной комфортности, сообщила представитель туристической компании Expedia Group. "Мы рекомендуем заранее планировать поездки, чтобы обеспечить себя комнатами в отелях до того, как их предложение станет ограниченным", - отметила она.

Несмотря на рост цен, уже сейчас в Париже забронировано примерно 45% комнат в гостиницах на время проведения спортивных соревнований, свидетельствуют данные консалтинговой компании MKG Group. Обычно только 3% жилья бронируется на год вперед, отмечает Bloomberg.

Владельцы некоторых отелей могут приберечь номера до следующего лета, чтобы впоследствии еще больше поднять цены, отметил генеральный директор MKG Вангелис Панайотис. Особенно если они захотят компенсировать те убытки, которые несут из-за тарифов для делегаций, согласованных несколько лет назад без учета текущей инфляции. Bloomberg передает, что следующим летом Париж могут посетить более 11 млн туристов, примерно 3,3 млн из них приедут во французскую столицу из других городов и стран, и им на время проведения летних Олимпийских игр понадобится временное жилье. Как сообщила представитель туристического бюро Парижа, суммарно в столичном регионе ежедневно можно забронировать около 280 тыс. комнат.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 16 августа, МОК еще не принял решение о выступлении на Играх спортсменов из России и Белоруссии, пока организация только рекомендовала допускать их к международным стартам в нейтральном статусе.