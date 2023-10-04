Инклюзия в России: возможности и ограничения людей с ОВЗ

По данным Федеральной службы государственной статистики, по состоянию на 1 января 2023 года в России насчитывается около 11 млн людей с инвалидностью, 722 тыс. из которых — дети. Следуя равноправной и этичной повестке, где каждый человек должен быть частью современного общества, ежегодно принимаются законы, направленные на развитие инклюзии в РФ

Так, в конце июля была предложена инициатива, предполагающая инклюзивный отдых в детских лагерях для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Однако до сих пор многие такие люди продолжают сталкиваться с различными трудностями.

ТАСС выяснил, как сейчас создается равный доступ к инфраструктуре, с какими социальными ограничениями борются люди с инвалидностью и ОВЗ и как можно решить эту проблему.

Зачем нужен закон об инклюзивном отдыхе детей с инвалидностью?

Закон, направленный на обеспечение инклюзивного отдыха детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья в детских лагерях и санаториях по ежегодной квоте, был принят в конце июля. Смысл инициативы в том, чтобы организации детского отдыха не отказывали в приеме таким детям и ребята могли отдыхать и оздоравливаться на общих условиях с другими. Она дополнила пункт 5 закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 12-м положением и вступит в силу с 1 января 2025 года.

В пояснительной записке к проекту федерального закона отмечается, что актуальность проблемы инклюзивного отдыха связана с ростом количества нуждающихся в нем детей. При этом, согласно документу, отдых в специализированных организациях для людей с инвалидностью не может в полной мере обеспечить таким детям социальную интеграцию и не способствует развитию самостоятельности, приобретению опыта жизни в коллективе.

"В России в настоящее время практически не существует полноценных инклюзивных смен, где дети с особенностями могли бы отдыхать совместно с обычными детьми. В связи с этим, к сожалению, нередки случаи, когда "особенных" детей не пускают в детские оздоровительные лагеря, что вызывает негативную реакцию родительского сообщества и общественных организаций в сфере защиты прав инвалидов. <…> При этом отсутствие необходимой реакции со стороны государственных органов связано, прежде всего, с недостаточностью правового регулирования в этой сфере", — сказано в записке.

С тем, что такое направление отдыха очень перспективно и полезно для детей с ОВЗ, которые смогут приобрести опыт пребывания вне дома, навыки самостоятельного обслуживания и коммуникации с другими детьми в неформальной и комфортной обстановке, согласен и директор компании "Круст" (производитель средств реабилитации и участник проекта "Доступная среда") Сергей Грибанов. "Помимо положительного влияния на особенных детей развитие и перспективы получат и здоровые дети, формируя в процессе общения культуру воспитания, толерантность и базу для инклюзивного образования в целом", — рассказал эксперт.

При этом важно, чтобы в лагерях было много волонтеров без инвалидности, что и станет инклюзией, отметил основатель и член правления Региональной общественной организации инвалидов (РООИ) "Перспектива" Денис Роза. По его словам, в лагерях можно проводить спортивные мероприятия, например тренировки по параспортивным дисциплинам — голбол, бочче, волейбол сидя и так далее. "Благодаря атмосфере в лагере, инклюзивным занятиям дети сблизятся, они будут дружить, а дети с инвалидностью научатся самостоятельности, и барьеры в общении перестанут существовать", — считает эксперт.

Реализация инклюзивности в РФ

С 2011 года в России реализуется программа "Доступная среда", предусматривающая реализацию комплекса мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в важнейших сферах жизнедеятельности людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

Несмотря на сложность вопроса, инклюзивные проекты действительно развиваются, но подавляющее их большинство сосредоточены только в культурной сфере. "С каждым годом все больше инструментов применяется для организации доступной среды: социальные истории, тифлокомментирование, перевод на жестовый язык, адаптация для людей с ментальными особенностями, специальные зоны около сцены для гостей с особенностями. Сейчас встречается частая практика партисипативности — среди экспертов и членов команды есть и люди с инвалидностью", — рассказала эксперт проекта Inclusive Event Юлия Ярошевская.

Сейчас базовые шаги по созданию доступных мероприятий в определенной степени стали нормой, согласна куратор проекта "Инклюзивный музей" и Всероссийской инклюзивной акции "Музей для всех!" Динара Халикова. Так, учреждения внедряют тактильные экспонаты, создают инклюзивные медиапродукты, например видеоэкскурсии и мастер-классы с использованием упомянутых ассистивных технологий, поделилась эксперт.

Также предлагаются новые практики по улучшению и упрощению процессов реабилитации для людей с ОВЗ и инвалидностью. Так, оптимизированный механизм действий по получению технических средств реабилитации (ТСР) позволит уйти от сложного и долгого бюрократического процесса, хотя пока такое предложение носит лишь заявительный характер, рассказал Сергей Грибанов.

"Нами было разработано и направлено предложение в Государственную думу и правительство РФ, согласно которому после получения инвалидом Индивидуальной программы реабилитации с включением в нее ТСР, была бы возможной автоматическая фиксация информации Социальным фондом. После чего запускался бы таймер определенного количества дней, в течение которых инвалид может обратиться в Социальный фонд для получения компенсации или электронного сертификата. Если же он этого не сделает, то по истечении сроков автоматически сформируется заявление и человек с инвалидностью получит нужный гаджет по месту своего проживания. Надеемся, что профильные органы рассмотрят наше предложение и используют его для корректировки законодательства в сфере обеспечения людей ТСР", — разъяснил он.

"Будь то крупный город или отдаленное поселение, человек с ОВЗ при любых обстоятельствах сможет бесплатно получить устройство, в котором он нуждается", — уточнил эксперт. По его словам, при одобрении проекта реализовать такой механизм можно будет уже в ближайшие годы.

Какие изменения необходимы городам?

При этом, несмотря на развитие инклюзивных проектов в РФ, прилагаемых усилий зачастую оказывается недостаточно, считают эксперты, опрошенные ТАСС. По их словам, большинство инфраструктуры во всех городах по-прежнему остается недоступной для людей с ОВЗ и инвалидностью, а отдаленные территории страдают от нехватки финансирования и современных технологий.

"Так, если рассматривать вопрос формирования безбарьерной городской среды, многие аэропорты, станции метро и другие объекты инфраструктуры по-прежнему не приспособлены для людей с ограниченными возможностями здоровья. Установка пандусов не решает эту проблему, поскольку вся среда должна быть приспособлена для инвалидов, чтобы они чувствовали себя максимально комфортно. Каждая дорога, угол пешеходного маршрута, место перехода, бордюр необходимо оборудовать съездами/заездами для инвалидных колясок", — поделился сооснователь и генеральный директор финтех-платформы Mandarin Алексей Толстик.

С необходимостью развивать доступную городскую среду и внедрять в инфраструктуру универсальный дизайн во всех городах согласен и Денис Роза. "И начать стоит с подготовки специалистов еще во время их учебы, потому что сегодняшние студенты-архитекторы завтра будут строить города, в которых мы живем. И важно, чтобы они делали это исходя не только из эстетических соображений, но и из практических: прежде всего применимости архитектурного решения для разных категорий людей: пенсионеров, временно нетрудоспособных (получивших травму), детей, родителей с детскими колясками, велосипедистов и, конечно, людей с разными формами инвалидности", — убежден он.

Однако разница между объемом и качеством инклюзивных проектов в областных центрах и отдаленных от него поселений все же огромна, считает эксперт проекта Inclusive Event Татьяна Хижнякова. По ее словам, в малых городах существует масса проблем и вопросов, которые еще предстоит решить, и это при том, что плотность населения людей с инвалидностью там не снижается.

Так, успешный опыт инклюзии в крупном городе зачастую не подходит для условий отдаленного населенного пункта ввиду нехватки специалистов, оснащенности, условий и ресурсов, в том числе материальных, считает эксперт отдела инклюзивного образования РООИ "Перспектива" Мария Назукина. По ее словам, в школах маленьких городов вряд ли будут сенсорные комнаты, поскольку у малокомплектных школ и финансирование будет минимальным.

Не менее проблематично и отсутствие связи с реальной жизнью и повседневным опытом посетителей в проектах, что особенно присуще отдаленным городам, поделилась куратор проекта "Инклюзивный музей" и Всероссийской инклюзивной акции "Музей для всех!" Динара Халикова. "Например, многие сталкиваются с тем, как бы привлечь подростков и молодежь к участию в инклюзивных проектах, в которых популяризируются какие-то народные промыслы, локальное наследие. Однако всегда можно найти подход, в котором будут как учтены особенности группы, так и проведены параллели с современной жизнью, насущными интересами и стремлениями", — рассказала она.

Профессиональное развитие нужно каждому

Потребности малых городов и сел в получении предпрофессиональных знаний и навыков могло бы компенсировать дистанционное обучение, считает сопредседатель оргкомитета Всероссийского семейного инклюзивного фестиваля "#ЛюдиКакЛюди", член Совета Региональной общественной организации помощи детям с расстройствами аутического спектра "Контакт" Елена Багарадникова. Так, по ее словам, сегодня востребованы проекты дополнительного образования, направленные на обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в музыкальных школах и школах искусств, а также высока востребованность проектов, связанных с диджитал-направлением. "Крупные школы программирования стали постепенно удовлетворять запрос родителей детей с аутизмом на обучение детей. Вообще, все, что связано с дистанционным обучением детей, также востребовано, но, к сожалению, предложений пока очень мало или они точечные", — рассказала эксперт.

Действительно, часто студенты с ограничениями по здоровью весь школьный период обучения проводят в условиях эксклюзии — то есть на домашнем обучении или в специальных интернатах, рассказала доцент кафедры социологии, психологии управления и истории Государственного университета управления Светлана Гришаева. "В таких условиях нередко формируется так называемая выученная беспомощность, инфантильность, неумение — а часто и нежелание — подстраиваться под условия обучения "на равных". В результате некоторые студенты не оканчивают вуз, не справившись с проблемами адаптации", — поделилась она.

А ведь сосредоточенность, усидчивость и внимание к деталям присущи именно детям с ограниченными возможностями передвижения, что как раз необходимо для IT-специальностей, уточнил основатель и продюсер компании "Роббо" (производитель образовательной робототехники) Павел Фролов. "Также они подходят слабослышащим детям, ведь большую часть информации, связанной с IT, не нужно воспринимать на слух, а коммуникации у IT-специалистов, как правило, письменные. Детям, которые страдают аутизмом, изучение робототехники позволит привыкнуть к атмосфере коллективного творчества и развить навыки общения", — поделился эксперт.

Тема предпрофессиональной подготовки, профориентации в самом деле очень важна для детей с ограниченными возможностями, и здесь есть над чем поработать, напомнила Елена Багарадникова. По ее словам, общим решением проблемы включения в существующие группы, классы и кружки могла бы стать подготовка тьюторов и обязательное их наличие в любых детских коллективах.

При этом, как рассказал Денис Роза, в регионах наблюдается проблема не только с реализацией профориентационных проектов, но и с трудоустройством людей с инвалидностью.

Некоторые вопросы остаются открытыми

По информации Росстата, в начале года в России насчитывалось около 1,5 млн работающих людей с инвалидностью, состоящих на учете в системе обязательного пенсионного страхования. Причем данный показатель на 51 тыс. человек меньше, чем за 2022 год.

Однако, оценивая эти данные, необходимо учитывать тот факт, что значительная часть людей с инвалидностью — люди старше 60 лет, что, конечно, не уменьшает масштаб проблемы, отметил сооснователь и генеральный директор финтех-платформы Mandarin Алексей Толстик. По его словам, помимо людей с ОВЗ сложности с трудоустройством испытывают и их близкие, которые ухаживают за родственниками и не могут полноценно работать.

При этом, по мнению эксперта, большой вклад в решение вопроса о трудоустройстве могут внести компании из сферы IT, поскольку специфика их деятельности позволяет привлекать людей на удаленную работу. "Пандемия COVID-19 и последовавшие за ней события показали, что местонахождение человека не является определяющим для работы. На первый план выходят профессиональные навыки сотрудника, а также его ценность для команды и дальнейшего развития компании. Это совершенно иной подход, позволяющий снять большое количество ограничений", — отметил Толстик.

О том, что при трудоустройстве важны профессиональные компетенции кандидата и процесс найма инклюзивного сотрудника — анализ резюме, собеседование — ничем не отличается от найма любого другого сотрудника, рассказала и директор по персоналу Unilever в России и Белоруссии Ольга Николаенко. "Однако в рамках собеседования и в дальнейшем при трудоустройстве стоит учитывать особенности здоровья. Прежде всего, может быть адаптировано рабочее место, к примеру, если сотрудник передвигается на коляске. Или же может потребоваться более крупный монитор, если у сотрудника слабое зрение. Кроме того, в крупных компаниях широко применяется гибридный формат работы, когда часть рабочего времени можно проводить вне офиса, что тоже может быть удобно для человека с инвалидностью", — уточнила она.

Поэтому важно развивать культуру инаковости в обществе, уверена эксперт проекта Inclusive Event Юлия Ярошевская. "У людей с инвалидностью все еще существует большой психологический барьер на тему того, как их встретят и как к ним отнесутся люди. Важно, чтобы общество принимало их как равных", — поделилась эксперт.

Развитие гражданского общества, формирующего равные возможности, необходимо, считает директор по коммуникациям АО "Медскан" (медицинская организация, реализующая общенациональный инклюзивный проект в партнерстве с волонтерской организацией "Белая трость") Артем Артемов. "Это соответствует национальным интересам страны, так как будет способствовать развитию в самых различных сферах — научно-техническому прогрессу и росту экономики за счет включения ныне исключенных из нее групп населения, раскрытию интеллектуального потенциала российского народа, появлению новых горизонтов в культуре и искусстве, повышению в мире престижа России как социального государства", — подытожил эксперт.

Анна Ветрова, Ирина Мандрыкина