В Калужской области планируют восстановить Свято-Петропавловский храм в ЛНР

Работы проведут вне подписанных ранее соглашений, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона

КАЛУГА, 3 октября. /ТАСС/. Подрядная организация из Калужской области отремонтирует более 500 кв. м кровли Свято-Петропавловского храма в подшефном Первомайске Луганской Народной Республики (ЛНР), работы проведут вне подписанных ранее соглашений, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Калужской области.

"Не ограничиваясь рамками подписанных соглашений, специалисты подрядной организации, которая занимается восстановлением жилого фонда и социальных объектов города [Первомайска], в настоящее время завершают ремонт поврежденной во время обстрелов кровли храма. Ее общая площадь около 500 кв. м", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, подрядная организация Калужской области помогает ремонтировать Свято-Петропавловский храм в Первомайске. "От имени жителей города хочу поблагодарить за такую важную поддержку наших друзей из Калужской области, потому что православные храмы всегда были основой и духовной опорой для всех жителей нашего края", - цитирует пресс-служба главу администрации Первомайска Сергея Колягина.

В планах у Калужской области ремонт в 2023 году 48 объектов в городе, в том числе городской библиотеки, центра культуры и досуга "Заря". Полностью закончили работы на 37 объектах, завершается ремонт 4 многоквартирных домов в Горском и Золотом.