Депутаты парламента КБР возьмут шефство над семьями участников СВО

Помощь участникам СВО члены парламента оказывают на постоянной основе

НАЛЬЧИК, 3 октября. /ТАСС/. Депутаты парламента Кабардино-Балкарской Республики (КБР) возьмут шефство над семьями с детьми участников специальной военной операции. Об этом заявила председатель регионального заксобрания Татьяна Егорова в ходе первого пленарного заседания осенней сессии.

"Наш долг - поддержать семьи военнослужащих, особенно тех, в которых есть дети. Сегодня у нас состоялось заседание фракции "Единая Россия" и члены фракции единогласно поддержали инициативу осуществлять индивидуальное социальное кураторство над конкретными семьями, имеющими детей. <...> Это будет конкретная помощь, семьи будут знать, к кому обращаться по любым вопросам, и мы будем принимать в этом активное участие", - рассказала Егорова.

В парламенте Кабардино-Балкарии представлены пять политических партий, напомнила она. "Когда речь касается вопросов социальной поддержки населения, интересов республики, <...> мы всегда работаем как одна команда, думаю что члены других фракций нас поддержат", - подчеркнула Егорова, получив одобрение со стороны членов этих фракций.

Они пояснила, что помощь участникам СВО члены парламента КБР оказывают на постоянной основе. В ходе заседания депутатам был представлен правительственный доклад о мерах соцподдержки участников СВО и членов их семей. Своими наработками поделился и руководитель регионального филиала фонда "Защитники Отечества" в КБР Муаед Дадов.