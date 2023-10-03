"Союзмультфильм" временно убрал из названия "л" в поддержку детей с речевыми трудностями

С 3 по 8 октября букву уберут из вывески на здании киностудии на улице Академика Королева, а также в аккаунтах соцсетей

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Киностудия "Союзмультфильм" временно отказалась от буквы "л" в своем названии в поддержку детей с логопедическими сложностями, сообщили в пресс-службе "Союзмультфильма".

"Союзмультфильм" решил провести необычную акцию - поддержать детей с логопедическими сложностями, временно отказавшись от буквы "л" в названии. На этот шаг студия решилась, столкнувшись во время зрительских исследований с тем, что многим детям сложно выговаривать названия одного из популярных мультсериалов киностудии - "Лудлвилль", - говорится в сообщении.

С 3 по 8 октября студия будет назваться "Союзму’ьтфи’ьм". На этот период буква "л" исчезнет с вывески на здании киностудии на улице Академика Королева в Москве, а также в аккаунтах "Союзмультфильма" в социальных сетях.

"Союзмультфильм", его герои всегда растут и развиваются вместе со своими зрителями, разделяя с ними как радостные, так и сложные моменты. Поэтому, когда мы заметили, что некоторым детям сложно выговаривать название одного из наших мультсериалов - "Лудлвилль", который они при этом очень любят, то решили поддержать юных поклонников сказочного города, временно отказавшись от буквы "л" в названии", - цитируют в пресс-службе председателя совета директоров "Союзмультфильма" Юлиану Слащеву.