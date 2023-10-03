В Ханое открылся форум иностранных выпускников советских и российских вузов

Заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов обратил внимание, что самые уважаемые профессии как в России, так и в странах Азии - это учитель и врач, которые отвечают за воспитание молодого поколения и поддержание здоровья людей

ХАНОЙ, 3 октября. /ТАСС/. Развитие связей между российскими и иностранными образовательными организациями обсудят участники организованного Россотрудничеством в Ханое форума иностранных выпускников советских и российских вузов - представителей системы образования и здравоохранения стран Азии. В мероприятии принимают участие делегаты из числа представителей руководящего состава организаций высшего образования и здравоохранения из 13 азиатских стран, в том числе Вьетнама, Бангладеш, Индии, Индонезии, КНР, Лаоса, Малайзии, Монголии, Мьянмы, Непала, Пакистана, Таиланда, Шри-Ланки, а также руководители ассоциаций выпускников стран Азии.

"Проведение этого форума в Ханое свидетельствует о том пристальном внимании, которое РФ уделяет выпускникам советских и российских вузов, тем людям, которые закончили наши университеты и которые вместе с Россией развивают отношения между нашими странами", - отметил в приветственном слове заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов.

Он обратил внимание, что самые уважаемые профессии как в России, так и в странах Азии - это учитель и врач, которые отвечают за воспитание молодого поколения и поддержание здоровья нации, у Советского Союза и России сложились прекрасные отношения со странами Азии в вопросах образования и медицины. "Всем известно качественное российское образование как в медицинских направлениях подготовки, так и во многих других - технических, гуманитарных и творческих. Мы рады, что современные отношения между нашими странами в этих направлениях активно развиваются и вы, как выпускники советских и российских вузов, этому способствуете в первую очередь", - указал замглавы Россотрудничества.

Традиции сотрудничества

Посол России в Социалистической Республике Вьетнам (СРВ) Геннадий Бездетко отметил, что выпускники советских и российских вузов всегда находились в авангарде российско-вьетнамского многопланового сотрудничества и активно способствовали продвижению двусторонних связей. "Из их числа вышли известные государственные деятели, дипломатические работники, генералы и офицеры Вьетнамской народной армии, выдающиеся ученые и музыканты, успешные бизнесмены и журналисты, которые не только внесли весомый вклад в развитие своей Родины, но и стали важным связующим звеном между нашими государствами", - подчеркнул посол. Дипломат напомнил, что за более чем 70 лет с момента установления дипломатических отношений образование в СССР и России получили свыше 50 тыс. вьетнамцев и в настоящее время в РФ обучается значительное число выходцев из СРВ. "Ежегодно на учебу в ведущие российские вузы по государственной квоте набираются до 1 тыс. вьетнамских студентов. Они овладевают новыми современными специальностями в области экономики, финансов, энергетики, высоких технологий, поддерживая славные традиции, заложенные их отцами и дедами", - сказал посол.

Выпускники российских вузов играют важную роль в развитии народной дипломатии, отметил заместитель председателя комитета по культуре и образованию Национального собрания (парламента) СРВ Динь Конг Ши. Во Вьетнаме много семей, в которых представители старшего поколения, учившиеся в России, стремятся, чтобы их дети и внуки также получили высшее профессиональное образование в России.

"Российское образование имеет высокий авторитет в нашей стране, а подготовка кадров осуществляется на различных уровнях: от довузовской до послевузовской подготовки и переподготовки кадров. В настоящее время действуют более 350 договоров о межвузовском российско-вьетнамском сотрудничестве. "По ряду направлений современная Россия находится на передовых рубежах науки, и сотрудничество в области подготовки кадров представляет большой интерес для нашей страны. Уверен, что сотрудничество между Россией и Вьетнамом в области образования будет развиваться и в дальнейшем, способствуя укреплению традиционных отношений дружбы между нашими странами", - заключил представитель вьетнамского парламента.