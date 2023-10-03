В Ингушетии до конца 2025 года газифицируют высокогорный детский лагерь

Все строительные работы планируют завершить в конце 2024 - начале 2025 года

МАГАС, 3 октября. /ТАСС/. "Газпром межрегионгаз" газифицирует в Ингушетии до конца 2025 года единственный детский оздоровительный лагерь "Эрзи", расположенный на территории одноименного заповедника в горном Джейрахском районе региона. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор филиала "Газпром межрегионгаз Назрань" Альберт Льянов.

"В республике реализуется инвестиционная программа, в рамках которой мы намерены провести работы по прокладке газопровода до детского оздоровительного лагеря "Эрзи", его протяженность составит 52 км. С нашей стороны проблем с реализацией проекта нет, согласовывали маршрут прокладки труб с Минприроды региона, поскольку газопровод затрагивает охраняемую территорию заповедника "Эрзи". Проектно-изыскательные работы находятся на стадии завершения, все мероприятия реализуются согласно графику", - отметил Льянов.

По его словам, в скором времени работники компании приступят уже к строительно-монтажным работам. Работы будут проводиться в рамках программы развития газоснабжения и газификации субъектов РФ на 2021-2025 годы.

"Поскольку это горный район, труба должна идти в наземном исполнении, не под землей, потому что при прокладке труб в горах под землей есть опасность смещения горных пород, а это в дальнейшем может привести к аварийным ситуациям. Рассчитываем, что в конце 2024 - начале 2025 года будут завершены все строительные работы, а лагерь газифицирован", - добавил собеседник агентства.

Лагерь "Эрзи" располагается в Джейрахском районе на территории заповедника "Эрзи" на высоте более 1,3 тыс. м над уровнем моря. Сам лагерь был построен еще в 1990 году, сейчас на его территории ведутся масштабные работы по реконструкции и капитальному ремонту на средства благотворительного фонда "Сафмар", принадлежащего меценату Микаилу Гуцериеву. Завершить работы планируется до начала летней оздоровительной детской кампании 2024 года.