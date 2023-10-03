Лаборатория СевГУ и "Кванториума" охватила 15 тыс. школьников в ДНР и Запорожье

Выездную программу готовили полгода

ТАСС, 3 октября. Мобильная лаборатория Севастопольского государственного университета (СевГУ) и технопарка "Кванториум" по итогам работы в Донецкой Народной Республике и Запорожской области охватила научно-просветительской деятельностью почти 15 тыс. школьников, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

"Преподаватели детского технопарка "Кванториум" вместе с Севастопольским государственным университетом познакомили почти 15 тыс. школьников новых регионов России с научной деятельностью. Мобильная лаборатория посетила Запорожскую область и Донецкую Народную Республику. Ребятам из подшефного Мелитопольского района, Бердянска и Мариуполя рассказали о робототехнике, виртуальной и дополненной реальности, IT и аэрокосмических технологиях, каждый смог попробовать себя в роли ученого", - говорится в сообщении.

Команда лаборатории готовила выездную программу полгода. По словам Развожаева, после презентации несколько десятков старшеклассников заинтересовались поступлением в СевГУ.

Детские технопарки "Кванториум" - площадки бесплатного дополнительного образования, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. Их цель - способствовать подготовке новых высококвалифицированных инженерных кадров, а также разрабатывать, тестировать и внедрять инновационные технологии. В Севастополе "Кванториум" открылся 13 декабря 2018 года, это первый детский технопарк на полуострове.

Севастопольский государственный университет - один из крупнейших научно-образовательных центров юга России и крупнейшее высшее учебное заведение Севастополя. В структуре университета 81 кафедра, более 60 научно-образовательных, экспериментальных, исследовательских, а также учебных центров и лабораторий.