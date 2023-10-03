Премьер Литвы назвала систему образования привилегированной на фоне забастовки учителей

По словам главы правительства Ингриды Шимоните, от этого страдают социальное обеспечение и здравоохранение

ВИЛЬНЮС, 3 октября. /ТАСС/. Система образования по уровню финансирования занимает в Литве привилегированное положение за счет других бюджетных секторов. С таким заявлением на фоне забастовки учителей, требующих повышения зарплаты, выступила в эфире национального радио LRT премьер-министр балтийской республики Ингрида Шимоните.

"Система образования занимает в государственном бюджете привилегированное положение, и надо честно признать, что это происходит за счет других бюджетных секторов", - утверждала она.

По словам главы правительства, от этого страдают социальное обеспечение и здравоохранение. "Им приходится выдерживать большую нагрузку, потому что системе образования выделяется из бюджета пропорционально больше ассигнований", - отметила Шимоните.

Около 2,3 тыс. учителей из более чем 130 образовательных учреждений Литвы начали 29 сентября забастовку с требованием повышения зарплаты. Организовавший акцию протеста профсоюз работников системы образования отмечал, что намерение властей с января повысить зарплату учителей на 10%, а всего в течение 2024 года - на 21% - не позволит выйти на обещанный правительством уровень оплаты труда педагогов в размере 130% от средней по стране. Они настаивали на том, чтобы зарплата была повышена на 20% уже в сентябре и еще на 30% в январе 2024 года. Во вторник профсоюз представил министерству компромиссные предложения о первом повышении зарплаты с ноября, а выход на уровень зарплаты 130% от средней по стране достичь в течение не года, а двух лет.

Согласно данным государственной статистики, средняя зарплата в Литве до уплаты налогов (на это уходит примерно треть суммы) составляет 2 тыс. евро. В школах столько зарабатывают, как правило, только директор и его заместитель. В сельских школах многие предметники загружены не на полную ставку, что сказывается на заработке.