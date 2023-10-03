Губернатор Иллинойса попросил Байдена о помощи в связи с наплывом мигрантов

Джей Роберт Прицкер призвал Белый дом назначить единого координатора работы по оказанию помощи мигрантам на федеральном уровне

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Губернатор американского штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер отправил письмо президенту США Джо Байдену с критикой действий федеральных властей в отношении миграционного кризиса, а также с просьбой о дополнительной поддержке.

"Сегодня Иллинойс почти не имеет поддержки в борьбе с той огромной нагрузкой, которая ложится бременем на ресурсы нашего штата. <...> На фоне того, что число [мигрантов], которых доставляют в Чикаго [город расположен в этом штате], растет, гуманитарный кризис превосходит наши возможности по оказанию помощи беженцам", - написал губернатор в письме, которое приводит газета Chicago Tribune.

Прицкер отметил, что помощь со стороны штата "не сопровождается поддержкой федерального правительства", а пассивность американских властей в вопросе помощи мигрантам и отсутствие координации на границе "создали для Иллинойса недопустимую ситуацию". Губернатор-демократ, который также является советником предвыборного штаба Байдена, призвал Белый дом назначить единого координатора работы по оказанию помощи мигрантам на федеральном уровне. Также глава Иллинойса попросил федеральные власти более активно координировать транспортировку мигрантов из штата Техас в другие американские регионы. По его мнению, администрация "отказывается принять на себя ответственность" после того, как пограничная служба США "выпустила мигрантов во внутренние районы страны".

Кроме того, губернатор попросил Байдена о дополнительной финансовой поддержке для борьбы с миграционным кризисом. На данный момент, уточнил Прицкер, Иллинойс и Чикаго получили лишь "скромное финансирование" в размере $34 млн от федеральных властей. Всего штат потратил около $330 млн на помощь прибывшим мигрантам, но не все эти средства достались Чикаго, крупнейшему городу штата, пострадавшему больше всего. Чикаго выделил $144 млн на работу с мигрантами, совокупные расходы на помощь с 2022 года должны вырасти до $363 млн, полагают власти города.

Источники сообщили газете, что с августа 2022 года число прибывших в штат мигрантов на текущей неделе вырастет до 20 тыс. с 15 тыс. на прошлой неделе. До конца месяца их число может увеличиться вдвое с учетом того, что ежедневно в штат прибывают свыше тысячи мигрантов. Вопрос об иммиграционном кризисе Прицкер и мэр Чикаго Брэндон Джонсон поднимали еще в ходе разговора с чиновниками администрации Байдена 1 октября. Они утверждали, что в скором времени из-за наплыва мигрантов кризис перейдет на новый этап.

Ранее американские СМИ, в том числе местный телеканал WTTW, сообщали, что сотни нелегальных мигрантов ютятся в чикагском аэропорту О'Хара и свыше 2 тыс. мигрантов живут в палатках на территории полицейских участков. Большая часть прибывших смогла разместиться в 21 убежище, предоставленном властями города.

Мигранты в США

В 2022 году власти Техаса, Аризоны и Флориды стали в массовом порядке отправлять на автобусах в Вашингтон, Нью-Йорк и другие крупные города иностранцев, проникших в Соединенные Штаты после незаконного пересечения границы с Мексикой. Таким образом они протестуют против излишне мягкой, по их мнению, миграционной политики президента Байдена.