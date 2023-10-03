Пряник с городами Владимирской области представят на выставке "Россия"

Его планируют внести в Книгу рекордов России

ТАСС, 3 октября. Победителями конкурса на эскиз для росписи гигантского покровского пряника, который представят на форуме-выставке "Россия" в Москве, стали воспитанники творческой мастерской Оксаны Робаровской. Пряник планируют внести в Книгу рекордов России, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Авдеев.

"С августа у нас в области проводился конкурс на лучший макет для росписи гигантского экземпляра нашего гастрономического бренда - покровского пряника. Он станет частью экспозиции региона-33 на Международной выставке-форуме "Россия", которая откроется на ВДНХ в Москве 4 ноября. По мнению жюри, лучшим стал рисунок воспитанников владимирской творческой мастерской Оксаны Робаровской. Эскиз технически доработан компанией "Покровский пряник", - написал губернатор.

На рисунке изображены музей-заповедник "Александровская Слобода", Суздальский кремль, памятник Илье Муромцу в Муроме, терем купца Шорина в городе Гороховец, Храм Успения Пресвятой Богородицы в Петушках, Свято-Покровский собор, а также Золотые ворота во Владимире.

По словам Авдеева, рисунок будет вручную нанесен на пряник размером 2 на 3 м, который представят 14 января 2024 года - в День Владимирской области на выставке-форуме "Россия". "В день, когда вся страна будет встречать Старый Новый год, наш регион станет центральным объектом экспозиции на ВДНХ. Готовится обширная программа, состоится церемония угощения пряником, а также его внесение в Книгу рекордов России", - добавил Авдеев.

Президент России Владимир Путин 29 марта подписал указ, поручив провести международную выставку-форум "Россия" для демонстрации важнейших достижений страны в различных отраслях экономики. Мероприятие будет проходить с 4 ноября 2023 года до 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Свои экспозиции представят все регионы России.