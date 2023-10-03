В России за неделю зарегистрировали более 16 тыс. случаев ковида

Роспотребнадзор отметил снижение еженедельных темпов прироста заболеваемости COVID-19 с 48% до 13,8%

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. За неделю в России зарегистрировали более 16 тыс. случаев заболеваемости ковидом, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора по итогам селекторного совещания.

"Также отмечено снижение еженедельных темпов прироста заболеваемости COVID-19 с 48% на прошлой неделе до 13,8% на 39-й неделе. В РФ зарегистрировано чуть более 16 тыс. случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

По состоянию на 2 октября в базу VGARus загрузили более 279 тыс. геномных последовательностей вируса, преобладающими по-прежнему остаются варианты штамма коронавируса "омикрон".