Москвичи собрали более 16 тыс. книг для жителей новых территорий

Для участия необходимо выбрать книгу в хорошем состоянии - подходит художественная, научная и учебная литература отечественных авторов для детей и взрослых

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Московское отделение Российского движения детей и молодежи "Движения первых" за сентябрь отправило более 16 тыс. книг для читателей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

"Участники московского отделения "Движения первых" отправили более 16 тыс. книг жителям новых территорий в этом сентябре. Отправка книг происходила в рамках Всероссийской акции "Книга другу", которая стартовала в мае. Ко Дню воссоединения из Москвы отправили книги для читателей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пунктом сбора книг стал Дворец творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара. Сбор открыт для всех. Для участия необходимо выбрать книгу в хорошем состоянии - подходит художественная, научная и учебная литература отечественных авторов для детей и взрослых. Можно написать пожелание получателю на отдельном листе и вложить его в книгу. "Приятно удивляет вовлеченность детей, наставников и родителей. Кто-то привозит книги машинами, кто-то, поучаствовав сам, приглашает своих друзей, активно включились наши вузы. Это здорово, что в таком формате ребята чувствуют свою сопричастность к большому движению по всей стране, понимают, что они действительно помогают", - приводятся в сообщении слова председателя Совета регионального отделения "Движения первых" Москвы Надежды Кураниной.