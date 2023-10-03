Более 25,6 млн россиян вакцинировались против гриппа

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила важность иммунизации населения против гриппа, поручив территориальным органам активизировать работу в этом направлении

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Прививку против гриппа в рамках Всероссийской компании по вакцинации получили свыше 25,6 млн россиян, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора по итогам селекторного совещания.

"На сегодняшний день в рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито свыше 25,6 млн человек", - говорится в сообщении.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова также отметила важность иммунизации населения против гриппа, поручив территориальным органам активизировать работу в этом направлении.