В Московском регионе с 7 октября ожидаются заморозки до минус 1-2 градусов

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что заморозки будут повсеместными

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Заморозки до минус 1-2 градусов прогнозируются в Москве и Подмосковье в субботу - понедельник. Они будут повсеместными, а не фрагментарными, как ранее, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В ночь на субботу, воскресенье, понедельник будут заморозки до 1-2 градусов, и они будут другими, настоящими уже. До этого они были фрагментами, в отдельных районах области, в пониженных местах, а теперь будут повсеместные - они затронут и столицу, и область", - сказал он.

По словам Вильфанда, выходные в столице будут холодными. Температура ожидается ниже климатической нормы. "Прогнозируется 4-9 градусов днем. Это, конечно, шокирует москвичей. Август был очень теплый, сентябрь - продолжением лета, начало октября - тоже достаточно теплым", - отметил он.