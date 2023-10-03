Собянин: "Новаторская" будет крупнейшим пересадочным узлом Троицкой линии метро

Как сообщил мэру генеральный директор компании "УРСТ" Сергей Григоркевич, общая готовность станции составляет 78%

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Станция "Новаторская" после открытия станет крупнейшим пересадочным узлом новой Троицкой линии Московского метрополитена, основные строительные работы на линии будут выполнены до конца 2024 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"На всех 11 станциях Троицкой линии первой очередью ведутся активные строительные работы. Общая готовность предполагает, что до конца 2024 года основные <...> работы на линии будут выполнены. Здесь, на "Новаторской", формируется одна из главных пересадочных линий - это пересечение БКЛ и Коммунарской линии, здесь будет формироваться основной пассажиропоток", - сказал Собянин во время осмотра строящейся станции "Новаторская".

Как сообщил мэру генеральный директор компании "УРСТ" Сергей Григоркевич, общая готовность станции "Новаторская" составляет 78%. Верхнее строение путей - 91%, все конструкции - 96%, архитектурно-отделочные работы - 60%, инженерные сети - 19%.

Как уточнили в пресс-службе столичной мэрии, ожидается, что "Новаторская" станет крупнейшим пересадочным узлом Троицкой линии, которым, как предполагается, будут пользоваться порядка 50 тыс. человек в сутки. К 2030 году ежедневный пассажиропоток транспортного хаба "Новаторская" может превысить 80 тыс. человек.

О линии

Новая Троицкая линия метро пройдет от станции Московского центрального кольца (МЦК) "ЗИЛ" до города Троицк, обеспечив скоростным рельсовым транспортом жителей новых территорий столицы. Дополнительную линию метро также получат районы, прилегающие к Ленинскому проспекту на юго-западе города. Кроме того, Троицкая линия снизит нагрузку на южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий метрополитена и позволит сократить интенсивность движения автотранспорта по прилегающей улично-дорожной сети, что, в свою очередь, улучшит экологическую ситуацию. В частности, Сокольническая линия метро разгрузится на 11%, Калужское шоссе - на 15%.

Ветка длиной 42 км с 17 станциями станет одним из самых протяженных радиусов Московского метро и самым большим за МКАД.

В настоящее время идет строительство первой очереди - участков Троицкой линии от станции "ЗИЛ" до станции "Коммунарка" общей протяженностью 25,2 км с 11 станциями: "ЗИЛ", "Крымская", "Академическая", "Вавиловская", "Новаторская", "Университет Дружбы Народов", "Генерала Тюленева", "Тютчевская", "Корниловская", "Бачуринская", "Коммунарка".

Ввод первой очереди Троицкой линии от "ЗИЛ" до "Коммунарки" намечен на 2024 год. В зоне притяжения участков новой линии от "ЗИЛа" до "Коммунарки" проживают около 1 млн человек, в том числе свыше 400 тыс. - в пешей доступности от строящихся станций.