В Подмосковье началось строительство двух надземных переходов на Афанасовском шоссе

Новые переходы будут оборудованы с учетом доступа для маломобильных групп населения

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Строительство двух надземных пешеходных переходов началось в рамках реконструкции Афанасовского шоссе в Мытищах, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"В Мытищах в рамках реконструкции Афанасовского шоссе приступили к строительству двух надземных переходов в районе Дмитровского шоссе. <...> Новые переходы обеспечат безопасное и комфортное передвижение пешеходов и будут оборудованы с учетом доступа для маломобильных групп населения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что в настоящее время проводится погружение пробных свай под опоры будущих переходов. Также продолжается строительство съезда №1 на примыкании к Дмитровскому шоссе. Параллельно проводятся работы по переустройству инженерных коммуникаций.

Поясняется, что участок реконструкции составляет более 2 км, он проходит от примыкания к Дмитровскому шоссе до примыкания к транспортной развязке в составе строящейся дороги "Виноградово - Болтино - Тарасовка". Количество полос для движения транспорта составляет от четырех до шести. В рамках реконструкции предусмотрено строительство надземных пешеходных переходов, обустройство пешеходной зоны по обеим сторонам дороги, а также устройство шумозащитных экранов и остановочных павильонов для общественного транспорта.

В министерстве подчеркнули, что в результате реконструкции шоссе и его бессветофорной интеграции в строящуюся Мытищинскую хорду будет обеспечена связь между Дмитровским и Ярославским шоссе, что позволит улучшить транспортную доступность жилых кварталов в Мытищах. Завершить работы по реконструкции планируется в октябре 2024 года.