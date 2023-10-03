Оператор АЭС "Фукусима-1" начал подготовку к сбросу в океан второй партии воды

Он должен начаться 5 октября

ТОКИО, 3 октября. /ТАСС/. Компания Tokyo Electric Power (TEPCO), оператор аварийной японской АЭС "Фукусима-1", начала подготовку к сбросу в океан второй партии очищенной воды, которая использовалась для охлаждения реакторов.

Как сообщила компания, во вторник небольшой объем очищенной воды, около 1 куб. м, был помещен в специальный отсек, где она для разбавления будет смешана с 1 200 куб. м морской водой. После этого будут взяты пробы на содержание в получившейся смеси трития, которое должно быть ниже уровня в 1 500 беккерелей на литр.

Сброс второй партии воды с АЭС "Фукусима-1" по плану должен начаться 5 октября. 1 сентября был завершен сброс первой партии воды объемом около 7,8 тыс. тонн. До конца текущего финансового года (завершится 31 марта 2024 года) планируется слить в океан около 31,2 тыс. тонн.

В марте 2011 года удар цунами вывел из строя на АЭС "Фукусима-1" энергетические и охлаждающие установки, что привело к расплавлению ядерного топлива в трех реакторах, разрушению их корпусов, взрывам и выбросу большого количества радиоактивных веществ. К настоящему времени территория станции и прилегающие районы практически очищены. Однако в разрушенные реакторы для охлаждения фрагментов ядерного топлива постоянно заливается вода, которая через бреши вытекает с сильным радиоактивным заражением.

Она подвергается очистке, однако и после этого содержит тритий, который не поддается удалению. Сейчас на территории АЭС скопилось свыше 1,34 млн тонн воды, которая заполняет более 1 040 стальных баков. Правительство Японии ранее приняло решение о постепенном сбросе в океан очищенной воды. Эта операция растянется на 30-40 лет.

Процесс одобрен Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Помимо очистки, вода с АЭС дополнительно сильно разбавлена морской водой. Тритий и другие радиоактивные изотопы находятся там в незначительных объемах, существенно ниже допустимых норм, заявляют в Токио. Замеры, проводимые в океане японскими властями и МАГАТЭ, пока подтверждают эти утверждения. Решение Токио о сливе воды вызвало критику со стороны ряда государств, в первую очередь Китая, который требует остановить эту операцию.